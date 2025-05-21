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Курские новости

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Владельцам непострадавших от ВСУ домов в курском приграничье назначат выплаты

Владельцам непострадавших от ВСУ домов в курском приграничье назначат выплаты

Идею врио губернатора Александра Хинштейна поддержал Президент РФ Владимир Путин. Речь идет о жилищных постройках, которые не пострадали от действий ВСУ, но получили урон из-за того, что за ними никто не ухаживал в период эвакуации жильцов.

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