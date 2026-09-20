Делягин объяснил "беззубую политику" ЦБ: Почему борьба с инфляцией даёт обратный эффект

Почему борьба с инфляцией даёт обратный эффект? Михаил Делягин объяснил "беззубую политику" ЦБ. Теми инструментами, которыми располагает регулятор, сдержать рост цен, спровоцированный произволом монополий, заведомо невозможно.
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