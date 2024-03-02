И надо было Г7 так нарываться?

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лина любимцева

И вот на будущее руководителям России больше никогда НЕ НУЖНО ЗАИГРЫВАТЬ с этой западной нечистью... Как вспомню Горбачева и Ельцина - ТАК БЫЛО СТЫДНО и УНИЗИТЕЛЬНО за их поведение и что они вытворяли!!! КТО же после такого будет уважать?!!!