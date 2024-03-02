Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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И надо было Г7 так нарываться?

И надо было Г7 так нарываться?

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Очередной сходняк Г7 порешил потребовать от России объяснений по поводу смерти сидельца Навального.

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Комментарии
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Багира
Г7 - это  ОПГ &quot;США  и  шестерки&quot;
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14 час.
виктор комягин
💩😀💩😀💩💩💩💩💩
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9 час.
лл
лина любимцева
И вот на будущее руководителям России больше никогда НЕ НУЖНО ЗАИГРЫВАТЬ с этой западной нечистью... Как вспомню Горбачева и Ельцина - ТАК БЫЛО СТЫДНО и УНИЗИТЕЛЬНО за  их поведение и что они вытворяли!!! КТО же после такого будет уважать?!!!
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4 час.

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