ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Очередной сходняк Г7 порешил потребовать от России объяснений по поводу смерти сидельца Навального.
И надо было Г7 так нарываться?
Комментарии
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Багира
Г7 - это ОПГ "США и шестерки"
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14 час.
виктор комягин
💩😀💩😀💩💩💩💩💩
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9 час.
лл
лина любимцева
И вот на будущее руководителям России больше никогда НЕ НУЖНО ЗАИГРЫВАТЬ с этой западной нечистью... Как вспомню Горбачева и Ельцина - ТАК БЫЛО СТЫДНО и УНИЗИТЕЛЬНО за их поведение и что они вытворяли!!! КТО же после такого будет уважать?!!!
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4 час.
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