Жители Перми первыми увидели фильм, завоевавший награды кинофестиваля

Жители Перми первыми увидели фильм «Фрау» пермского режиссера Любови Мульменко. Предпоказ фильма состоялся в рамках открытия Пермской синематеки, а выход в широкий прокат планируется в марте 2024 года, передает ТАСС.
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