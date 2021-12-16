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В России доказали эффективность переливания плазмы для борьбы с COVID

Более 30-ти тысяч россиян, переболевших ковидом, вышли на борьбу с вирусом. Медикам они отдают, без преувеличения, самое ценное, что у них есть - а именно плазму с антителами, в которой сейчас очень нуждаются тысячи пациентов по всей стране.

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