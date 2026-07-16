«Те, кто осуждает ИИ, сами извергают зло». На ЦОД, чипы и энергию для ИИ потребуется $5 трлн ежегодно, заявил глава SoftBank

«Спрашивать, является ли ИИ пузырем, — глупо»Опасения по поводу того, что искусственный интеллект окажется пузырём абсурдны, о чем заявил генеральный директор SoftBank Group Масаёси Сон, назвав подобные сомнения устаревшими и сродни сомнениям в целесообразности использования автомобилей и самолетов.
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