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Анфиса Резцова: «Дай бог, чтобы Бех поняли и приняли обратно в сборную Украины. А осуждать мы не имеем права»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о возможном возвращении биатлонистки Екатерины Бех в сборную Украины.

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