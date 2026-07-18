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Business Daily

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Бали с высоты: отель Raffles Bali представил частный вертолётный аэродром

Бали с высоты: отель Raffles Bali представил частный вертолётный аэродром

Отель Raffles Bali открыл вертолётный аэродром, созданный исключительно для гостей курорта. Расположенный на территории уединённого поместья площадью 23 гектара, аэродром стал продолжением философии Raffles Bali, где путешествие выстраивается с вниманием к каждому этапу.

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