ВС России поразили в порту Черноморска судно с грузами для ВСУ. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
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