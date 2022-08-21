Антифашистский конгресс на «Армии-2022» посетили делегации 33 стран

фото: patriot-expo.ru--> Делегации из 33 стран приняли участие в работе первого Международного антифашистского конгресса, который прошёл накануне в рамках форума «Армия-2022», сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук.
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