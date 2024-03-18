Путин: военные стран НАТО погибают на Украине в большом количестве

Военные из стран, входящих в Североатлантический альянс, погибают на Украине в большом количестве. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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