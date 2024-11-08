Чем заколоть врага в тесной траншее?

«Вы называете это ножом? Вот – нож!». Кадр из кинофильма «Крокодил Данди» (1986) «Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на двенадцать частей и послал во все пределы Израилевы.
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