Чем заколоть врага в тесной траншее?

«Вы называете это ножом? Вот – нож!». Кадр из кинофильма «Крокодил Данди» (1986) «Придя в дом свой, взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на двенадцать частей и послал во все пределы Израилевы.