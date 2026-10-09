МИД Белоруссии вручил Украине ноту протеста из-за атаки дрона на фуру в Брянской области

Минск выразил протест из-за удара дрона по белорусскому транспорту в приграничном регионе. В столицу Беларуси для разбирательства приглашен временный поверенный Украины Иван Новицкий.
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