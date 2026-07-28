Lender Invest запустила ЗПИФ для работы с проблемной недвижимостью

Группа компаний «Лэндэр-Инвест» (владеет одноименной инвестплатформой) запускает закрытый паевый инвестиционный фонд (ЗПИФ) по работе с коммерческой и жилой недвижимостью, говорится в сообщении компании ( есть в распоряжении Frank Media).