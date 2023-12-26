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Мюзикл, историческая драма или мистическая комедия: спектакли января на любой вкус

Мюзикл, историческая драма или мистическая комедия: спектакли января на любой вкус

В начале зимы московские театры радуют своих зрителей премьерными показами и полюбившимися постановками Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» предоставлено Пресс-службойОдно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении.

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