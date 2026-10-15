Новая «Большая тройка» отправит Евросоюз на свалку истории До коллективной фон дер Ляйен начинает доходить смысл дизельной сделки Константин Ольшанский Фото: Jens BÃttner/dpa/Global Look Press Дизельная сделка между Вашингтоном и Москвой стала для Брюсселя не просто экономическим шоком, а четким сигналом: эпоха, когда мнение Европы учитывалось при решении глобальных судеб, официально завершена.
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