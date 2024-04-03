В областном центре рассказали про условия службы призывников

Напомним, в России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу, который продлится по 15 июля. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
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