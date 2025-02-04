Скандал с газификацией: вице-премьер Гончаров сообщил о проверке экс-подрядчика

Процесс газификации Читы столкнулся с очередными проблемами. Вице-премьер правительства Забайкалья Алексей Гончаров сообщил о начале процессуальной проверки УМВД России по городу Чите в отношении ООО «Энергогазинжиниринг».
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