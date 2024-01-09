Названо российское оружие, затмевающее на Украине западные аналоги (ВИДЕО)

Снайпер описал, как блокируются пути ВСУ под Артемовском Как пишут РИА Новости, по словам снайпера-разведчика с позывном Леший, российские военные выработали систему, по которой пресекаются все попытки украинской пехоты продвинутся на Артемовском направлении.