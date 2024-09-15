Что случилось ночью, 15 сентября 2024 года

В ближайшие несколько недель украинский лидер Владимир Зеленский намерен лично предоставить президенту США план, который подразумевает разрешение использовать ВСУ дальнобойное оружие Запада для ударов по целям в глубине России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии