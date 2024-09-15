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  • Ed
    То есть все будет как прежде, вся эта грозность до одного местаПесков заявил, чт...
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    Молодцы!Венесуэла арестов...

Что случилось ночью, 15 сентября 2024 года

Что случилось ночью, 15 сентября 2024 года

В ближайшие несколько недель украинский лидер Владимир Зеленский намерен лично предоставить президенту США план, который подразумевает разрешение использовать ВСУ дальнобойное оружие Запада для ударов по целям в глубине России.

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