СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Салтановский
    Трудно не согласиться с классиком!Американская проп...
  • Иосиф Калинин
    Вообще то, вопрос был не Вам.  Тем более, что ничего, кроме   "до хера", Вы сказать не можете.Кто, по мнению яп...
  • Jubar
    Всё в одном флаконе.Кедми – шпион или...

Кедми – шпион или разведчик?

Кедми – шпион или разведчик?

Насколько я понял (могу ошибаться), почитаемый многими россиянами Яков Кедми, давно осевший в Москве, покинул (вслед за Сатановским, также ранее не менее почитаемым) программу Соловьёва после скандального спора 31 октября прошлого года, где с пеной у рта истерил на предмет того, что, мол, израильская армия не бомбит мирных палестинцев и никто не может её учить, как воевать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
Перебежчикам веры нет!
Ответить
16 час.
Sergey
... А всё таки Кедми МНЕ за Палестину ответит !
Ответить
14 час.
J
Jubar
Всё в одном флаконе.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх