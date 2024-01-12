Насколько я понял (могу ошибаться), почитаемый многими россиянами Яков Кедми, давно осевший в Москве, покинул (вслед за Сатановским, также ранее не менее почитаемым) программу Соловьёва после скандального спора 31 октября прошлого года, где с пеной у рта истерил на предмет того, что, мол, израильская армия не бомбит мирных палестинцев и никто не может её учить, как воевать.
Кедми – шпион или разведчик?
Комментарии
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М
Мария
Перебежчикам веры нет!
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16 час.
Sergey
... А всё таки Кедми МНЕ за Палестину ответит !
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14 час.
J
Jubar
Всё в одном флаконе.
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12 час.
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