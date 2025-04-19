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Царьград

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В Красноярском крае чиновники годами крали деньги, предназначенные ветеранам

В Красноярском крае чиновники годами крали деньги, предназначенные ветеранам

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенных на подарки ветеранам.В Красноярске экс-замминистра Наталья Колягина и руководитель отдела по делам ветеранов Ольга Гилёва стали фигурантами уголовного дела о хищении в особо крупном размере.

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