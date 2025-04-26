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Реконструкцию участка Новобульварной в Чите начали с задержкой

Реконструкцию участка Новобульварной в Чите начали с задержкой

Сегодня в Чите началась реконструкция участка улицы Новобульварной между Журавлёва и Бутина — масштабного проекта, начало которого было запланировано, судя по информационному щиту, ещё на 17 марта 2025 года, однако старт работ фактически задержался примерно на 40 дней, сообщил ZAB.

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