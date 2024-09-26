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Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащих бригады морской пехоты группировки войск «Север», благодаря военной смекалке, совместно с другими подразделениями ВС РФ, успешно выбивают боевиков ВСУ из населенных пунктов Курской области.

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