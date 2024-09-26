Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащих бригады морской пехоты группировки войск «Север», благодаря военной смекалке, совместно с другими подразделениями ВС РФ, успешно выбивают боевиков ВСУ из населенных пунктов Курской области.
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