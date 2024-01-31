Пресса США: иранский агент завербовал членов американского мотоклуба

Официальные лица США утверждают, что иранский наркобарон при поддержке правительства своей страны пытался завербовать двух членов крупнейшего американского мотоклуба "Ангелы ада", чтобы напасть на жителей Мэриленда.
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