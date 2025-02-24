Массированную атаку БПЛА ночью пережил соседний с Калужским регион

В течение ночи было уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов, пишут «ОН» со ссылкой на Министерство обороны Российской ФедерацииСоседний с Калужским - Орловский регион - минувшей ночью, 24 февраля пережил массированную атаку беспилотниками.
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