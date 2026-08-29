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Царьград

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"Катю снесли - все промолчали": В Одессе снесли памятник Мичурину - смелая местная жительница не выдержала

"Катю снесли - все промолчали": В Одессе снесли памятник Мичурину - смелая местная жительница не выдержала

В Одессе снесли памятник Ивану Мичурину - смелая местная жительница не выдержала: "Катю снесли - все промолчали".

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