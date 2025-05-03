Царьград 2,48 млн подписчиков Подписаться Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Globallookpress Беглый актёр Артур Смольянинов* на полном серьёзе рассказывает за рубежом, что когда-то КГБ заставило его… любить Путина.
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