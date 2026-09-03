Мерц заигрался и проиграл: готовится жесткий ответ РФ на агрессию

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эксклюзивном комментарии aif.
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