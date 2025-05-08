Политика как он...
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Политика как она есть

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CNN: Индия и Пакистан провели крупнейший в современной истории воздушный бой

CNN: Индия и Пакистан провели крупнейший в современной истории воздушный бой

Между Индией и Пакистаном на фоне эскалации конфликта произошел «один из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории авиации боев», одновременно в воздушном бою в ночь на 7 мая участвовало не менее 125 истребителей.

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Комментарии
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Валерий Хромылев
Первая мировая началась с небольших государств .
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10 час.
Валерий Хромылев
Но тогда не было ракет с ядерными зарядами. Теперь они есть и это страшно.
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10 час.
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