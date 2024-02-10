Си Цзиньпин поздравил всех китайцев с праздником Весны

Пекин, 8 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин от имени Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ и Госсовета КНР поздравил всех китайцев с праздником Весны в четверг на праздничной встрече в Пекине.