Си Цзиньпин поздравил всех китайцев с праздником Весны

Пекин, 8 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин от имени Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ и Госсовета КНР поздравил всех китайцев с праздником Весны в четверг на праздничной встрече в Пекине.
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