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Хосе Альварадо получил травму правого голеностопа перед перерывом на третью четверть

Хосе Альварадо получил травму правого голеностопа перед перерывом на третью четверть

Защитник сборной Пуэрто-Рико был вынужден покинуть площадку с травмой правого голеностопа. Альварадо был самым результативным игроком на площадке матча против сборной Южного Судана в первой половине, набрав 19 очков и обеспечив команде лидерство по итогам двух четвертей (54:48).

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