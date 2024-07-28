Хосе Альварадо получил травму правого голеностопа перед перерывом на третью четверть

Защитник сборной Пуэрто-Рико был вынужден покинуть площадку с травмой правого голеностопа. Альварадо был самым результативным игроком на площадке матча против сборной Южного Судана в первой половине, набрав 19 очков и обеспечив команде лидерство по итогам двух четвертей (54:48).