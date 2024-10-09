Актер Мерзликин рассказал, почему ремейк "Бумера" не был бы успешен

Фильм "Бумер" Петра Буслова не потерял популярности и 20 лет спустя после выхода, однако ремейку, если такой когда-либо снимут, этого успеха не повторить, заявил в беседе с "Известиями" актер Андрей Мерзликин.
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