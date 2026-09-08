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Юра Борисов посетил день рождения Сальмы Хайек в Риме

Юра Борисов посетил день рождения Сальмы Хайек в Риме

Российский актёр Юра Борисов, известный по оскароносному фильму «Анора», посетил вечеринку в Риме, приуроченную ко дню рождения голливудской актрисы Сальмы Хайек.

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