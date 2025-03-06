Иностранный танкер Sagar Violet задержали в Находке из-за долгов морякам

Иностранный танкер Sagar Violet задержали 6 марта в Находке Приморского края. Как сообщил в разговоре с РЕН ТВ заместитель председателя Российского профсоюза моряков Николай Суханов, это произошло из-за трехмесячных долгов морякам.
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