Nature: летучие мыши научились жертвовать поврежденными клетками ради защиты от рака

Разгадка долгой жизни может скрываться в ДНК летучих мышей: долгоживущие виды обзавелись мощной иммунной защитой и необычной стратегией борьбы с поврежденными клетками, которая помогает им противостоять раку и болезням.
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