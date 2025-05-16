Роскачество: травма во время работы из дома может считаться производственной

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал в беседе с RT, что, если травма произошла дома во время рабочего дня и не была связана с отягчающими обстоятельствами, комиссия может признать её производственной.
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