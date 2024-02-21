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The Guardian: лишь 10% европейцев верят, что Украина победит в конфликте с РФ

The Guardian: лишь 10% европейцев верят, что Украина победит в конфликте с РФ

Поддержка Украины среди европейцев остается широкой, однако почти через два года боевых действий едва ли 10% опрошенных верят, что Киев сможет одержать победу в конфликте с Москвой, считая наиболее оптимальным вариантом "компромиссное урегулирование".

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