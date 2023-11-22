Сотрудники Госавтоинспекции и юные инспектора дорожного движения Оренбургской области провели акцию «Бумажный журавлик»

Сотрудники Оренбургской Госавтоинспекции совместно с педагогами МАУДО «Станция юных техников» и юными инспекторами дорожного движения МОАУ «СОШ № 57», а также учащимися МАОУ «Школа Экодолье» провели акцию «Бумажный журавлик».
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