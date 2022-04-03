В России предложили ввести скидку 150 тысяч рублей на отечественные авто

Бизнес предложил параметры для возобновления скидок на покупку отечественных автомобилей. Речь о возврате к действовавшей ранее госпрограмме их утилизации, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую.
Бизнес предложил параметры для возобновления скидок на покупку отечественных автомобилей. Речь о возврате к действовавшей ранее госпрограмме их утилизации, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую.
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