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В России предложили ввести скидку 150 тысяч рублей на отечественные авто

В России предложили ввести скидку 150 тысяч рублей на отечественные авто

Бизнес предложил параметры для возобновления скидок на покупку отечественных автомобилей. Речь о возврате к действовавшей ранее госпрограмме их утилизации, когда можно было получить дисконт при приобретении новой машины, сдав в переработку старую.

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