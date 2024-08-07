Ольга Бузова лишилась сна, и бодрствовать не может

Ведущая и певица Ольга Бузова призналась, что у нее серозные проблемы со здоровьем. Артистка, отметившая свой 38-й день рождения, столкнулась с проблемами режима дня после возвращения в Россию из Колумбии, где завершила съемки реалити-шоу «Звезды в джунглях».