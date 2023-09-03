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"Бей русских!": Вчерашние союзники втыкают нож в спину России

Угроза зреет ближе – в обозримом будущем второй Украиной для нас станут страны СНГ.

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лина любимцева
России НЕЛЬЗЯ расслабляться во взаимодействиях и  не допустить уменьшения российского влияния в среднеазиатских республиках. И все-таки договориться с республиками об условиях пребывания мигрантов из их стран на территорию России. Оговорить все аспекты, вплоть до мелочей. ЧТОБЫ НИКТО НЕ ИГРАЛ НА ЭТОЙ ТЕМЕ , направленной ПРОТИВ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ РЕСПУБЛИК  и РОССИИ!! Кто-то упорно сеет неприязнь и непонимание между нами и Средней Азией!!! КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?!! Почему наши сидят и ни хрена не делают?!! &quot;Не эффективное управление&quot;?
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