Скандал в США: напарник Камалы Харрис оказался вруном, а его служба в Ираке и Афганистане – «липой»

Как пишут американские и британские СМИ, военная карьера кандидата в вице-президенты от Демократической партии и нынешнего губернатора Миннесоты Тима Уолца подвергается критике на фоне обвинений в искажении сведений о своей военной службы: якобы он по липовой справке избежал войны в Ираке.