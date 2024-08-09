Скандал в США: напарник Камалы Харрис оказался вруном, а его служба в Ираке и Афганистане – «липой»

Как пишут американские и британские СМИ, военная карьера кандидата в вице-президенты от Демократической партии и нынешнего губернатора Миннесоты Тима Уолца подвергается критике на фоне обвинений в искажении сведений о своей военной службы: якобы он по липовой справке избежал войны в Ираке.
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