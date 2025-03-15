Intel достигла «захватывающего рубежа» для пластин класса 18A 1,8 нм с первым запуском на фабрике в Аризоне

Пока весь рынок следил за назначением Лип-Бу Тана на пост генерального директора Intel, на этой неделе в компании произошло еще одно важное событие: Первые пластины 18A (класс 1,8 нм) начали выпускаться на фабрике Intel в Аризоне.
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