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ТАСС

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В МВД рассказали о схеме мошенников с приложениями удаленного доступа

В МВД рассказали о схеме мошенников с приложениями удаленного доступа

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дистанционные мошенники используют различные схемы и предлоги для того, чтобы убедить жертву установить приложение удаленного доступа и получить контроль над устройством для хищения денег и личных данных.

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