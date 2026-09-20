В МВД рассказали о схеме мошенников с приложениями удаленного доступа

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дистанционные мошенники используют различные схемы и предлоги для того, чтобы убедить жертву установить приложение удаленного доступа и получить контроль над устройством для хищения денег и личных данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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