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«Я тоже был бы готов к этому». Ландо Норрис – об параллельном участии Ферстаппена в Гран-при и виртуальной гонке

Норрис высказался об участии Ферстаппена сразу в двух гонках за уик-энд. По ходу гоночного уик-энда в Имоле Ферстаппен также принимал участие в соревнованиях по симрейсингу вместе со свой командой «Редлайн».

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