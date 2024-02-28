2 марта в Иркутском районе пройдет семейный лыжный фестиваль

Спортивный фестиваль «На лыжи!» пройдет 2 марта на лыжной базой ИрГАУ в поселке Молодежный. Регистрация участников и выдача инвентаря будет проходить с 11:00 до 12:30 на месте проведения стартов, сообщает министерство спорта Иркутской области.