2 марта в Иркутском районе пройдет семейный лыжный фестиваль

Спортивный фестиваль «На лыжи!» пройдет 2 марта на лыжной базой ИрГАУ в поселке Молодежный. Регистрация участников и выдача инвентаря будет проходить с 11:00 до 12:30 на месте проведения стартов, сообщает министерство спорта Иркутской области.
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