Мужчина напал на сотрудников охраны у Березовской ГРЭС в Красноярском крае

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя города Шарыпово, подозреваемого в нападении на сотрудников охраны у проходной Березовской государственной районной электрической станции (ГРЭС).
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