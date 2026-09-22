В Китае указали на ключевую ошибку Европы в конфликте с Россией

Производство в энергоемких промышленных отраслях Германии сократилось примерно на 20% по сравнению с уровнем до 2022 года, а заводы на юге Италии были вынуждены сократить производство из-за значительного роста цен на энергоносители.
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