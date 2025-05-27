Запад может привести мир к ядерному кризису: мнение немецкого эксперта

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений на дальнобойные ракеты для Украины. Это решение, поддержанное Британией, Францией и США, вызывает опасения ядерной эскалации, считает политолог Александр Рар.
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